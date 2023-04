Il Consiglio provinciale itinerante fa tappa a Briga Alta

Consiglio provinciale itinerante quello che si svolge giovedì 13 aprile alle 16 a Briga Alta, uno tra i più piccoli Comuni della provincia di Cuneo e anche d’Italia, il più meridionale della regione. Composto dalle frazioni di Piaggia (capoluogo), Upega e Carnino, è situato al confine con la Liguria, nell’alto bacino del Tanaro, in uno degli ambienti naturali più affascinanti del Cuneese.

Il Consiglio provinciale giungerà quindi fino a qui per segnare una presenza sul territoiro. All’ordine del giorno una variazione al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023/2025 e al Documento unico di programmazione (Dup) 2023/2025, il programma triennale dei Lavori pubblici 2023-2025 (elenco annuale 2023) e il programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2023-2024 (prima variazione).

L’assemblea sarà chiamata anche ad approvare le modifiche al Piano faunistico venatorio provinciale con la revoca dell’Oasi di protezione (Oap) “Cortemilia” nel comune di Cortemilia e della Zona di ripopolamento e cattura (Zrc) “Valdivilla” nel comune di Santo Stefano Belbo. Al termine la sostituzione di un componente della Commissione elettorale circondariale di Alba.