Ultimi giorni a Cuneo per il vice questore Paola Capozzi, trasferita alla Questura di Como

Arrivata a Cuneo nel giugno del 2019, Paola Capozzi, al suo primo incarico come vice questore vicario, nei prossimi giorni lascerà Cuneo per coprire lo stesso incarico presso la Questura di Como.

L'annuncio è stato dato dal questore Nicola Parisi questa mattina, nel corso della cerimonia per i 171 anni della Polizia di Stato. Un'occasione anche per ringraziarla pubblicamente per i quattro anni di lavoro a Cuneo.

La Picozzi è stata una delle prime donne ad entrare in Polizia, nel 1986.

Tanti anni in Polizia, ben 11 tra Savona e Genova, poi al commissariato di Ivrea, a Torino, dove ha diretto il comparto di Polizia Postale per Piemonte e Valle D'Aosta. Poi Piacenza, Cuneo e ora, dai prossimi giorni, Como.

"Mi sono trovata molto bene qui; mi dispiace davvero tanto lasciare questa città e questa provincia", ha detto non senza un pizzico di commozione.

Al suo posto Daniele Manganaro, in arrivo da Carrara, dove ha diretto il Commissariato. L'insediamento il prossimo 18 aprile. Manganaro è stato promosso alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato per merito straordinario.

Unitamente agli uomini della scorta, sventò, nel 2016, un terribile attentato di mafia nei confronti dell’allora presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, rispondendo con il fuoco contro gli attentatori e mettendoli in fuga.