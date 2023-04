La famiglia del Carlevé di Mondovì piange Renato Sciolla, infaticabile volontario, per anni in testa alle sfilate

Per moltissimi anni ha aperto le sfilate del Carnevale, portando lo stendardo ufficiale della manifestazione, con il lungo mantello e la bombetta caratteristici della “divisa” di quello che era il Comitato Carlevé, poi trasformatosi in Famija Monregaleisa.

Mondovì e tutta la famiglia del carnevale piangono la scomparsa di Renato Sciolla, infaticabile volontario della manifestazione, che si è spento all'età di 80 anni.

"Una serata triste, quella di ieri, martedì 11 aprile, per il Carlevé 'd Mondovì - dicono dalla Famija Monregaleisa - ci ha infatti lasciato Renato, una delle figure più caratteristiche e rappresentative del carnevale monregalese. La sua passione per il Carnevale non si limitava alle presenze in sfilata, peraltro sempre immancabilmente puntuali: ha lavorato tantissimo, nell'ombra, con precisione, passione, attenzione, e sempre con spirito volontaristico, per far quadrare i tantissimi dettagli che una manifestazione come il Carlevé ha in abbondanza. Finché le forze glielo hanno consentito."

"Piangiamo una delle anime del nostro Carnevale – commenta il presidente della Famija Monregaleisa, Enrico Natta –, una di quelle figure che purtroppo oggi si fa fatica a trovare. Renato è stato un preziosissimo amico del Carlevé, da sempre: lo è stato praticamente fino all'ultimo, era con noi alla cena dei Lombardi 2023, felice ed orgogliosissimo per l'invito inaspettato. Ha attraversato moltissime stagioni del carnevale monregalese, ha visto l'evento trasformarsi, ha collaborato con tanti presidenti... e sempre in prima linea. Non solo con lo stendardo in sfilata, ma con il lavoro, puntale e disinteressato, che ha costituito un tassello preziosissimo e spesso insostituibile per la manifestazione. A nome mio, della Famija Monregaleisa, della Corte del Moro, le più sentite condoglianze ed un abbraccio alla famiglia di Renato: non lo dimenticheremo".

Renato Sciolla lascia la moglie Silvia Robaldo, le figlie Silvia – con le nipoti Sofia ed Arianna - e Giulia, il fratello Giuseppe e la sorella Catterina con le rispettive famiglie. Le esequie si svolgeranno giovedì 13 aprile alle 15 nella parrocchia di Mondovì Rifreddo.