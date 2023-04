Savigliano, atti vandalici nel “Parco della Lentezza” [FOTO]

Amara sorpresa questa mattina alla ludoteca di Savigliano “La casa sull'albero”.

Ignoti hanno vandalizzato il “Parco della Lentezza”: giochi distrutti, amaca tagliata, libri rovesciati e rifiuti sparsi.

Raccontano le educatrici, che operano presso la ludoteca: “Siamo tornate da quattro giorni di lavoro intenso a Lugano e stamattina abbiamo trovato il Parco della Lentezza devastato.

Chi ci conosce sa quanto cuore e amore mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro. Ci piange il cuore vedere ridotto in questo modo il Parco. Non abbiamo messo cancelli: è un luogo pubblico. Non ci sono telecamere:ci fidiamo delle persone. Chi ha festeggiato qui (con tanto di barbecue...) in questi giorni...avrebbe potuto farlo tranquillamente, ma con rispetto e amore, lo stesso che ci mettiamo ogni giorno con i bambini,le famiglie,i ragazzi, i cittadini. E invece no. C'è chi pensa che questo sia un luogo da distruggere. Che l'amaca sia da tagliare a metà, gli scivoli da spaccare, i libri da lanciare nel prato. Siamo deluse, tristi, amareggiate.

Ripartiremo: abbiamo già tante famiglie che si sono rese disponibili per aiutarci a ristrutturare il parco. Ma ci chiediamo: perché? Cos'è che manca? Perché spaccare tutto? E non cominciate a dirci che sono i ragazzi, i giovani e a fare paternali. Nell'immondizia per terra c'erano pannolini di bambini e carta delle uova di Pasqua. Non sono i giovani questa volta. Non soltanto almeno. Ognuno provi a mettersi una mano sulla coscienza e a sentire com'è che vuole questo mondo. E poi iniziare ad agire, dal piccolo. Scusateci se oggi, stanche, non abbiamo voglia di sorridere”

Dopo questo gesto d’inciviltà, grazie al passaparola, genitori e volontari si stanno attivando per rimettere in sesto lo spazio, sorto durante la pandemia per fare educazione all’aria aperta e secondo i principi pedagogici della «lentezza»".