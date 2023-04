Lo Spaccio Freschi Biraghi di Cavallermaggiore celebra il 6° anno dalla sua ristrutturazione con sconti su oltre 100 prodotti

Lo storico Spaccio Freschi dell’azienda lattiero-casearia piemontese Biraghi, guidata da Bruno ed Anna Biraghi, festeggia i sei anni dal suo rinnovo con imperdibili promozioni.

Fino al 18 aprile sarà possibile acquistare una selezione di prodotti Biraghi e altri articoli in promozione fino al 40%. Tra questi anche una delle ultime novità dell’azienda: la Gran Ricotta Super Cremosa, che si presenta particolarmente gustosa e cremosa, definita dagli chef che l’hanno testata “Deliziosa così com’è, ottima nelle ricette salate, ideale per dolci deliziosi: nel tiramisù è perfetta al posto del mascarpone, oppure nella cheesecake al posto del classico formaggio spalmabile, dolci squisiti ma con meno grassi!”. Il Gran Biraghi in gran parte dei suoi formati, il Gorgonzola DOP, il Burro, giudicato da Salvagente - mensile specializzato in test di laboratorio su prodotti alimentari - il miglior burro 100% italiano da panna di centrifuga, e anche il Grattugiato e lo Spicchio di Pecorino Etico Solidale, due prodotti frutto dell’accordo di filiera tra Biraghi e Coldiretti Sardegna. Inoltre, vi sono anche i prodotti lattiero-caseari caratterizzati dal logo “Piemunto”, l'iniziativa promossa dalla Regione Piemonte per valorizzare il latte del nostro territorio. Sarà, inoltre, possibile acquistare il latte, le mozzarelle e le caramelle al latte Biraghi.

Non mancheranno tra i prodotti in offerta le deliziose colombe pasquali, realizzate artigianalmente con il Burro Selezione Osvaldo Biraghi, che potranno essere acquistate singolarmente o all’interno di splendide confezioni personalizzate da regalare insieme alle altre eccellenze. Da non dimenticare anche lo storico e genuino gelato fiordilatte Biraghi: diventato dagli anni Cinquanta fino ad oggi una tappa fissa delle gite di tanti piemontesi, che vi aspetta per una gustosa merenda anche il giorno di Pasquetta.

Lo Spaccio Freschi Biraghi, situato in Via Cuneo 1 a Cavallermaggiore, è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00, il lunedì dalle 14.30 alle 19.00.

A PROPOSITO DI BIRAGHI

Biraghi SpA, fondata nel 1934, sostiene da sempre la filiera di produzione italiana: raccoglie e lavora circa 465.000 litri di latte al giorno, per un totale di 170 milioni di litri l’anno. Negli stabilimenti di Cavallermaggiore avvengono tutti i processi di raccolta e lavorazione del latte, producendo formaggi e prodotti lattiero caseari senza conservanti: circa 320.000 forme di Gran Biraghi l’anno e circa 200.000 forme di Gorgonzola DOP, oltre a Ricotta e Burro.