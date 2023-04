A Dronero un nuovo pomeriggio di “Filosofia in campo”

A Dronero, “Filosofia in campo” torna con un nuovo bellissimo appuntamento gratuito ed aperto a tutti.

Dopo il successo della prima giornata organizzata, l’azienda agricola L’Undes di Villar San Costanzo propone un nuovo incontro.

La relazionalità che cura, la cura come pratica ed il prendersi cura di sè, dell'altro dell'ambiente. Veriana Barale insieme al marito Matteo ed ai tre anni figli aspettano tutti sabato 15 aprile alle ore 16 nel “Giardino di nonna Claudia” in via Senatore Luigi Lombardi, uno spazio outdoor privato messo a disposizione per l’occasione.

Ritrovo alle ore 15:45 nel parcheggio dell’ASL di Dronero, per poi dirigersi insieme a piedi raggiungendo in pochi minuti il luogo scelto in pochi.

“Era stata davvero una giornata intensa la scorsa volta, ricca di belle emozioni - raccontano dall’azienda agricola - Ad intervenire sabato ci sarà nuovamente il filosofo Luca Marchetti, in un interessante dialogo che proseguirà. Un ringraziamento, per il primo incontro, desideriamo farlo all’atelier Malerba, nella persona di Eleonora Nai, per il prezioso contributo attraverso i dolci che aveva preparato e la fotografa Giulia Galelli per gli scatti attenti e dettagliati. Ricordi preziosi, momenti che anche questa volta costruiremo insieme. Un momento importante, d’ascolto e sensibilità: vi aspettiamo sabato”.