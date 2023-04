A Robilante appuntamento con "Le canzoni della nostalgia"

Sabato 15 aprile alle ore 16.30 l’Istituto Climatico di Robilante ospiterà l’evento “Le Canzoni della Nostalgia” per Arpa, Pianoforte e Soprano a cura di Valentina Meinero, Silvia Cina e Annamaria Turicchi.

Lo spettacolo è tenuto nell’ambito della Seconda Rassegna “Arpademia for Cuneo” con la Direzione artistica di Eleonora Perolini e la co-direzione artistica di Valentina Meinero.

La rassegna, anche sostenuta dalla CRC di Cuneo, è iniziata a marzo 2023 con lo spettacolo per arpa e recitazione “1000 Volti di Donna” tenuto da V. Meinero e T. Rotella e la presentazione del libro “Piccole Storie di Meravigliosi Strumenti” edito da Upam.

Arpademia si occupa della diffusione dell’Arpa con corsi, master e ricerca sull’effetto della vibrazione della corda sulla persona. Con questo obiettivo sono previsti concerti, laboratori didattici per bambini e adulti, masterclass, mostre, e conferenze; un programma che permette di avvicinare tutti alla conoscenza di questo magico strumento.

“L’Arpa … solo a nominarla suscita emozioni … - afferma Eleonora Perolini - Dopo 20 anni Arpademia, consolidata e cresciuta, su basi solide di esperienze uniche e irripetibili, si offre al pubblico più ampio, a coloro che con sensibilità seguano già dei percorsi e a chi, con curiosità voglia conoscerci”

Qual è la novità? “La novità è nell’apertura a tutti, - continua la Perolini, - a quel pubblico che vuole trascorrere giorni di arricchimento interiore, per quelle arpiste che vogliano conoscere la realtà di Arpademia e codividerne gi stessi principi e ideali affiancando l’attività didattica -concertistica con quella della ricerca scientifica.

“La mia vita da sempre gira intorno all’arpa in tutte le sue sfaccettature” - afferma Valentina Meinero- “ E’ per me un grande onore poter ospitare, grazie al progetto Arpademia, eventi che, come da anni cerco di realizzare, permettano di conoscere, scoprire e suonare l’arpa”.

E’ richiesta curiosità, semplicità e disponibilità alla scoperta innovativa dell’effetto benefico della vibrazione della corda su ognuno di noi.