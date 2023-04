Al Caffe Sociale di Mondovì prosegue la rassegna "invisibili" , con i libri di Fabio Balocco

La programmazione di aprile del Caffè Sociale di Mondovì ha avuto un partecipato esordio venerdì 7 aprile con la proiezione del film "Hoboemia" a conclusione dell'apericena dedicato a "lavoratori migranti, poeti viaggiatori".

Per il secondo appuntamento della rassegna "invisibili", venerdì 14 aprile sarà ospite del Caffé lo scrittore Fabio Balocco, l'autore che tenta con i suoi libri, come ama ricordare, di dare voce a chi voce non ha, siamo essi umani, animali o piante.

Fabio Balocco, nato a Savona il 16 ottobre 1953, risiede in Val di Susa. Di professione avvocato (attualmente in quiescenza).

Blogger per Il Fatto Quotidiano dal 2011, come detto non si definisce uno scrittore, bensì un portavoce oppure una cassa di risonanza di chi voce non ha.

Ha scritto “Regole minime per sopravvivere” (ed. Pro Natura). Con altri autori “Piste o pèste” (ed. Pro Natura), “Disastro autostrada” (ed. Pro Natura), “Torino, oltre le apparenze” (Arianna Editrice), “Verde clandestino” (Edizioni Neos), “Loro e noi” (Edizioni Neos). Come unico autore: “Poveri. Voci dell’indigenza. L’esempio di Torino” (Edizioni Neos), “Lontano fa Farinetti” (Edizioni Il Babi), “Per gioco. Voci e numeri del gioco d’azzardo” (Edizioni Neos), "Belle persone" (Editore La Cevitou), "San Vito Lo Capo. Sicilia. Italia" (edizioni Antipodes), "Un'Italia che scompare" (Il Babi Edizioni).

Ha coordinato “Il mare privato” (Edizioni Altreconomia). Collabora altresì con Altreconomia e con le testate Natura e Società e Volere la Luna. Balocco é stato ospite del Caffé Sociale dal 3 al 24 febbraio 2023 con la mostra fotografica "Verde Clandestino" nata dall'omonimo libro e torna a Mondovì per una carrellata sui suoi scritti.