Saxstory: il duo Di Bacco-Mazzocante in concerto a Cuneo

Domenica 16 aprile alle 16 settimo appuntamento della rassegna primaverile di Incopntri d'Autore" presso lo Spazio Incontri Fondazione CRC a Cuneo.

Si esibirà il duo Di Bacco-Mazzocante in SAXSTORY: Gaetano Di Bacco al sassofono e Giuliano Mazzoccante al pianoforte.

Gaetano Di Bacco è uno dei più attivi sassofonisti italiani inserito nel panorama concertistico internazionale dal 1984 ha realizzato una rilevante attività concertistica con piu di 1600 concerti, suonando al Mozarteum di Salisburgo, al Palau de La Musica di Valencia, Conservatoire National Superieur de Musique de Paris, Konzerthaus di Berna, Cappella Paolina al Quirinale. Ha collaborato con diverse orchestre sinfoniche e con importanti compositori italiani come E. Morricone, A. Gentile, F. Mannino. E’ dedicatario di oltre 70 composizioni delle quali ha tenuto la prima esecuzione. Membro di commissioni a concorsi internazionali di sassofono, ha inciso dodici dischi per Nuova Era, Dynamic, ha pubblicato per la Lemoine e la Billaudot.

Giuliano Mazzocante ha iniziato giovanissimo lo studio del pianoforte, avviando una riconosciuta attività concertistica che lo ha visto impegnato sia come solista sia in formazioni cameristiche presso importanti sedi italiane ed estere. Si è esibito come solista con l’orchestra della Camerata Baltica in collaborazione con la Philarmonica di Vilnius e con l’Orchestra Filarmonica di Kiev. Suona spesso in duo con il violinista Pavel Berman. E’ pianista ufficiale della Royal Academy of Dance. Ha inciso per la radio di Baviera e Phoenix Classics. Nel 2013 è stato nominato Direttore Artistico del “Cenacolo della Musica – International School” che punta a promuovere gli artisti e favorire lo sviluppo delle arti e a gennaio del 2014 è stato nominato Direttore Artistico dell’etichetta discografica Wide Classique.