Elezioni, a Murello si rinnova la sfida Milla-Paschetta

“Smettere - commenta l'attuale primo cittadino - forse sarebbe la scelta migliore. Dopo molti dubbi alla fine mi ha spinto l’impegno civico e lo spirito di servizio. I sindaci, soprattutto dei piccoli comuni, sono portati a queste scelte malsane ognuno da proprie personali motivazioni. Per me oltre a quello che può essere l’interesse per la gestione della cosa pubblica è in particolare modo un’esperienza che valorizza la mia vita. L’esistenza è fatta di azioni e di relazioni e fare il sindaco, soprattutto in piccoli paesi, è senz’altro una grande scuola e banco di prova. Detto così è come se volessi farlo per me stesso ma è esattamente il contrario, ho letto recentemente una frase che cade proprio a proposito : 'il modo intelligente di essere egoisti è lavorare per il benessere degli altri', se i termini sono questi allora si, agisco per egoismo. Per quanto mi riguarda nel fare il sindaco prevale l’aspetto umano a quello tecnico e allo stesso tempo il fare piuttosto che l’apparire. Se ci aggiungo un carattere timido e riservato queste magari non sono grandi doti per un sindaco ma è il mio modo di farlo.”

PASCHETTA CI RIPROVA CON "LISTA CIVICA AMMINISTRATIVA"