Elezioni, nei due centri commissariati di Vezza d’Alba e Montaldo Roero si scoprono le prime liste

C’è tempo fino alle 12 di sabato 15 aprile per depositare i nomi dei candidati sindaci e delle liste che li appoggeranno nei due Comuni roerini (tredici in tutta la Granda) chiamati al voto, Vezza d’Alba e Montaldo Roero.

In entrambe le situazioni la convocazione dei comizi elettorali è stata fatta dal commissario straordinario, essendo i due municipi, per motivi diversi, privi di Consiglio comunale uscente.

A Vezza d’Alba per il momento c’è la certezza della lista “Progetto per Vezza” con capogruppo e candidato sindaco Enrico Grasso, gestore della locanda in piazza San Martino 'Di Vin Roero'. Risulta formata da Antonella Alisetta, Pier Angelo Battaglino, Roberto Bergadano, Bruno Luigi Bonino, Giampaolo Cavagnero, Gian Piero Costa, Silvia Crucitti, Clara Demarie, Silvia Gallo, Mauro Peteani. Rappresenta in continuità la precedente minoranza in Consiglio.

Si vocifera di un’altra lista in preparazione, ma il riserbo è assoluto.

A Montaldo Roero, commissariato da gennaio, la candidata sindaca sarà Claudia Rosso, consulente amministrativa, che si avvarrà dell’appoggio di Davide Bertello, ex vicesindaco e di una squadra alle ultime fasi di formazione. Porterà avanti il lavoro della precedente amministrazione, prima dell’arrivo del commissario prefettizio. Per il momento non sembra ci siano proposte di altre liste.

Le elezioni amministrative comunali coinvolgeranno il 14 e 15 maggio 598 comuni in Italia, fra cui 13 capoluoghi di provincia e ben 91 cittadine al di sopra dei 15.000 abitanti.