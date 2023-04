Elezioni, ufficializzati i nomi della lista “Uniti per Vicoforte” a sostegno di Gian Pietro Gasco

Dopo aver ufficializzato la candidatura a sindaco di Vicoforte, in vista delle prossime amministrative, che si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio, Gian Pietro Gasco, 67 anni, ex bancario in pensione, svela i componenti della sua squadra.

"Noi, componenti della lista civica “Uniti per Vicoforte”, - spiega il candidato sindaco Gasco - ci proponiamo a servizio dei Vicesi e di Vicoforte e mettiamo a disposizione, con entusiasmo, le nostre competenze ed il nostro tempo, per avviare una svolta che possa consentire la complessa gestione del presente, ma soprattutto possa gettare le fondamenta per costruire un futuro di crescita e di sviluppo".

Ecco tutti i componenti della lista a sostegno della sua candidatura: