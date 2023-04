Morti sul lavoro, Gribaudo: "Con voto unanime istituita commissione d'inchiesta sul Lavoro in Italia"

“Sono orgogliosa, oggi la Camera dei Deputati vota all'unanimità la mia proposta di istituire una Commissione d’Inchiesta sulle condizioni del lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della sicurezza. Un passo importante, una risposta necessaria da parte del Parlamento per difendere i diritti, la salute e la vita di chi lavora” .

Lo afferma la deputata e vice Presidente PD Chiara Gribaudo, nella sua dichiarazione di voto alla Camera.

“Oggi piangiamo altri due operai morti sul lavoro nel milanese. I dati del 2022 ci riportano 1090 morti, quasi 700mila feriti e 60744 malattie professionali. Sono persone, non numeri, quelli che sono venuti a mancare e ad ammalarsi sui luoghi di lavoro. Da questo concetto dovremo partire nell’utilizzo di questo importante strumento.

L'istituzione di una commissione consentirà non solo di accertare il livello di applicazione delle norme antinfortunistiche, ma soprattutto di individuare nuove misure e politiche di prevenzione, attraverso il coinvolgimento delle parti sociali, per rafforzare la cultura della sicurezza in ambito lavorativo. Mettiamoci al lavoro, perché certe tragedie non accadano mai più", conclude Gribaudo.