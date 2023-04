Calcio Serie D: 1-1 nel recupero tra Ligorna e Sestri, la nuova classifica del girone A

(foto - pagina fb us sestri levante)

Si è chiuso con il risultato finale di 1-1 il recupero (del secondo tempo) di Ligorna-Sestri Levante, incontro della 32^giornata che non era stato portato a termine, a suo tempo, per un infortunio del direttore di gara.

La capolista ha saputo rimontare il punteggio che la vedeva sotto di una rete, impattando il match con un gol di Forte.

Sestri già promosso matematicamente in Serie C; il Ligorna, prossimo avversario del Bra in campionato, sale a quota 57 (quinto posto a 5 lunghezze proprio dai giallorossi).

LA CLASSIFICA: Sestri 85, Sanremese 70, Vado 65, Bra 62, Ligorna 57, Asti 52, Gozzano, Legnano 51, Fezzanese, Castellanzese 44, Pont Donnaz, Borgosesia 43, Chieri 40, Pinerolo, Derthona, Castanese 37, Chisola 33, Stresa 29, Casale 22, Fossano 12