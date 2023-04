Sci alpino: Edoardo Saracco sesto nel gigante FIS all'Alpe Cermis

Martedì 11 aprile all’Alpe Cermis di Cavalese si è disputato un Gigante FIS organizzato dal Val di Fiemme Ski Team.

In campo maschile successo del padovano Matteo Pizzato del Falconeri Ski Team con il tempo totale di 1’,42”,13/100 e con 23/100 di vantaggio sul trevigiano Francesco Santacroce del Val di Fiemme Ski Team, in testa a metà gara. Terzo a 26/100 il finanziere abruzzese Gianlorenzo Di Paolo.

Sesto posto per il carabiniere limonese Edoardo Saracco, staccato di 50/100, ottavo per il poliziotto di Frassino Fabio Allasina, staccato di 62/100, undicesimo per il carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini, ventiquattresimo per il varazzino Carlo Cordone dello Sci Club Valchisone Camillo Passet, ventisettesimo per il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, trentottesimo per il torinese Pietro Casartelli dello Sci Club Sestriere, primo degli Aspiranti.

Nono e undicesimo degli Aspiranti Giacomo Fernando Rej e Gilberto Bernardi, entrambi dello Sci Club Sestriere.

La finanziera romana Francesca Carolli ha vinto la gara femminile con il tempo totale di 1’,43”,94/100, rimontando sei posizioni nel corso della manche decisiva. Seconda a 28/100 l’altra romana Elena Sandulli della Società Sportiva Lazio, terza a 55/100 la triestina Beatrice Rosca dello Ski Club Devin. La torinese Margherita Cecere dello Sci Club Lancia si è classificata undicesima, l’altra torinese Martina Sacchi del Golden Team Ceccarelli sedicesima, la valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana diciannovesima. Ventunesima assoluta e prima delle Aspiranti la torinese Alessandra Banchi del Golden Team Ceccarelli, trentasettesima assoluta e ottava delle Aspiranti la cuneese Sara Caterina Dotta dello Sci Club Val Vermenagna, undicesima delle Aspiranti la villarese Vittoria Lerda del Sestiere, dodicesima la valsesiana Rebecca Frigiolini del Sansicario Cesana, Lucrezia Chiaramello del Sestriere.