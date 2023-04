“La due giorni di fotografia in Valle Maira”: in arrivo una gara fotografica a Macra

Tutto racchiuso in uno scatto, nella capacità di cogliere, immortalare ed emozionare.

In arrivo in Valle Maira “La 2 giorni di fotografia in Valle Maira”. Progetto HAR e Ober Bondi ancora una volta sono in prima linea per promuovere il territorio della bellissima Macra, attraverso un innovativo evento durante la Fiera di San Marcelin.

Appuntamento sabato 22 e domenica 23 aprile, quando per tutti gli appassionati di fotografia sarà l’occasione per cimentarsi in una gara fotografica. Con il Patrocinio del Comune di Macra e la collaborazione della ProLoco Rupicapra, l’evento avrà inizio in sabato alle ore 9.30, mentre la domenica alle ore 10.

Ritrovo e partenza della gara da piazza Marconi a Macra, dove sarà allestito il tavolino della Reception. Ai partecipanti verranno assegnati 12 temi in totale, 6 al giorno, che avranno attinenze con il paese di Macra: Festa di San Marcelin ad esempio, la Passeggiata Musicale, il Concerto dei Lou Dalfin ed altre iniziative organizzate. Dopo aver ritirato i temi, ognuno dei partecipanti potrà iniziare a fotografare andando in giro per Macra e per le varie Borgate di Macra.

“Le fotografie dovranno essere riconoscibili come scattate nel territorio di Macra.” Sul sito www.progettohar.it è possibile scaricare il modulo di iscrizione e il regolamento dell’evento.

La consegna delle immagini, tassativamente una fotografia per tema, dovrà avvenire esclusivamente via web all'indirizzo info@progettohar.it entro le ore 24 del 25 aprile. Le immagini verranno poi caricate dallo Staff sul sito www.progettohar.it. E’ possibile partecipare anche solo ad una giornata e quindi consegnare le 6 foto inerenti ai temi che verranno assegnati quel giorno.

Termine d’iscrizione martedì 18 aprile. Per partecipare alla gara è obbligatorio prenotarsi su whatsapp al 335 833258 o su info@progettohar.it.