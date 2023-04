Volley femminile A1: Cuneo-Firenze, attiva la prevendita per la sfida di mercoledì 19

È attiva la prevendita per la seconda giornata del primo turno dei playoff Challenge Cup, in cui la Cuneo Granda S.Bernardo sfiderà Il Bisonte Firenze mercoledì 19 alle ore 20:30 al palazzetto dello sport di Cuneo; la prima giornata è in programma sabato 15 alle ore 18 a Palazzo Wanny a Firenze.

Per la gara di mercoledì 19 tutti gli abbonati avranno diritto a un biglietto omaggio nella tribuna occupata nel corso della regular season; l'emissione del biglietto potrà essere effettuata esclusivamente dietro presentazione dell'abbonamento presso la segreteria della società in via Bassignano 14 a Cuneo (9:30-12:00 e 16:00-18:30) fino alle ore 16 di mercoledì 19 o in cassa al palazzetto dalle ore 19 di mercoledì.

Prosegue la campagna promozionale che mette a disposizione 1.500 posti in tribuna rossa a 2 euro: sarà Sames Antincendio, silver sponsor della Cuneo Granda Volley, a coprire la differenza rispetto al costo standard del biglietto (15 euro). I prezzi di tutti gli altri settori restano invariati; ingresso gratuito per under 10 e over 80, ingresso ridotto 11-18.

I biglietti sono acquistabili presso la segreteria della società e online su www.liveticket.it fino alle ore 16 di mercoledì 19 e in cassa dalle ore 19 del giorno della partita; per informazioni è possibile chiamare il numero 0171.1961194.