Volley maschile Serie C: VBC Mondovì/Villanova atteso dalla sfida sul campo di Savigliano

Osservata la consueta pausa per le festività pasquali, in questo fine settimana riprende il Campionato di serie C maschile con il VBC Mondovì/Villanova allenato da Massimo Bovolo e Fabrizio Marchisio che è atteso sabato alle ore 19.30 dalla trasferta sul campo del Savigliano.

In classifica generale, dopo venti giornate (e quando ne mancano solo più due al termine della regular season), il Racconigi è sempre saldamente in vetta con 56 punti, il Val Chisone secondo con 52, il S. Paolo Torino terzo con 48 ed il VBC quarto con 45.

Per i monregalesi la trasferta di Savigliano si presenta come una gara in cui l’ unica cosa che conta è quella di conquistare tutti e 3 i punti in palio per continuare a restare agganciati al treno per i play-off-promozione, sperando che arrivino buone nuove dalla sfida di Torino fra il S. Paolo ed il Racconigi.

“In questa partita conta soltanto ottenere i 3 punti – afferma coach Massimo Bovolo – e quindi dovremo essere bravi ad imporre il nostro ritmo sin dall’ inizio, evitando di avere pause e commettere errori gratuiti che andrebbero soltanto a complicare l’ andamento della gara. Sicuramente non sarà un match facile perché a sua volta il Savigliano necessita di punti per restare fuori dalla zona della retrocessione diretta, ma noi, se vogliamo ancora sperare nella qualificazione ai play-off, non abbiamo scelta: dobbiamo necessariamente vincere e sperare che nel contempo arrivino buone notizie da Torino”