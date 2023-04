Riduzione delle emissioni di ammoniaca agricola: dalla Regione oltre 3 milioni alla provincia Granda

Sono 270 le aziende agricole piemontesi che riceveranno 6 milioni e 788 mila euro di contributi complessivi dalla Regione, a sostegno di investimenti nella riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine agricola in atmosfera. Per quanto riguarda la nostra provincia, 149 sono le domande ammesse e finanziabili (maggior dato in Regione) per un contributo di 3.615.893,99 euro (maggior contributo in Regione).



L’assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte ha approvato la graduatoria dei soggetti beneficiari ammissibili a finanziamento (oltre il 95% di coloro che hanno presentato domanda di contributo) sul bando 2022 del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2022, che cofinanzia le aziende agricole che scelgono di migliorare le proprie performance ambientali nella gestione delle matrici organiche, adottando tecniche di concimazione organica a basso impatto ambientale, tra cui quelle ammesse anche in caso di semaforo antismog acceso, e di rendere più efficiente la gestione della fertilizzazione, così da ridurre i costi colturali e valorizzare gli scarti agricoli in un'ottica di economia circolare.



L’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa, sottolinea che "si tratta di aiuti alle aziende piemontesi che hanno scelto di investire in un’agricoltura sostenibile riducendo le perdite gassose prodotte dagli allevamenti, azione utile a diminuire l’impatto delle attività agro-zootecniche sulla qualità dell'aria".



La graduatoria è pubblicata sul sito della Regione Piemonte.