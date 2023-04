Borgo San Dalmazzo cerca un gestore per la palestra di arrampicata nelle ex officine Bertello

Il Comune di Borgo San Dalmazzo ha avviato un'indagine esplorativa finalizzata a individuare operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della palestra di roccia artificiale posta all’interno dello stabile ex officine Bertello per un periodo di dodici anni.



Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti che siano in possesso dei requisiti di idoneità sotto elencati:

A. iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara.

B. appartenenza a una delle seguenti categorie:

Società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; Federazioni Sportive Nazionali o discipline sportive associate riconosciute dal C.O.N.I.; Enti non commerciali ed associazioni senza fini di lucro, che perseguano finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport.

C. Fatturato specifico minimo annuo, nel settore di attività oggetto della concessione (servizi di gestione di impianti sportivi), riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili [2020-2021-2022], non inferiore a € 36.000,00, IVA esclusa.

D. Esecuzione, presso pubbliche amministrazioni, con buon esito, nell’ultimo triennio, di servizi analoghi a quello oggetto della concessione, di importo complessivo minimo, non inferiore ad € 36.000,00



Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento, compilando e sottoscrivendo il modello di manifestazione di interesse pubblicato all’indirizzo https://comune.borgosandalmazzo.cn.it/servizi/bandi-di-gara.



Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il termine delle ore 12 del giorno 10 maggio 2023.



Gli operatori economici saranno invitati a partecipare alla procedura, nella quale saranno ulteriormente specificati i dettagli del servizio da svolgere e le modalità di presentazione dell’offerta.