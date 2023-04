Contributi a sostegno delle imprese del distretto diffuso di Fossano, Savigliano e terre pianura

Il tavolo di partenariato del Distretto si è riunito in data 4 aprile per definire ed approvare i criteri del bando di contributo, che verrà pubblicato nel mese di maggio e sarà rivolto alle imprese commerciali dei comuni di Bene Vagienna, Caramagna Piemonte, Cavallermaggiore, Centallo, Fossano, Genola, Marene, Racconigi, Salmour, Sant’Albano Stura, Savigliano, Trinità e che in linea generale, verrà predisposto con le seguenti caratteristiche e criteri d'assegnazione.

BENEFICIARI

Imprese esercenti attività di vendita diretta al dettaglio di beni e quelle esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande aventi sede operativa nell’ambito territoriale del Distretto , che dovranno essere iscritte e risultare attive al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Gli interventi ammessi a contributo potranno riguardare l’ammodernamento e miglioramento dell’esteriorità della sede dell’attività (rifacimento di facciate di immobili e di porticati per la porzione su cui si affacciano gli esercizi; installazione, sistemazione e sostituzione di vetrine comprese le serrande e manichini; insegne e serramenti esterni; installazione, sistemazione e sostituzione di tendaggi e ombreggianti; acquisto di arredi per esterno, dehor, comprese fioriere; illuminazione esterna; interventi sulle strutture dei banchi mercati / autobanchi) e anche interventi volti alla digitalizzazione e innovazione tecnologica delle imprese (installazione sistemi di videosorveglianza, software, tecnologie e sistemi digitali e hardware a supporto di piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, canali di vendita e - commerce, soluzioni digitali per gestire gli ordinativi on-line e la consegna a domicilio).

Saranno ammessi a contributo gli interventi realizzati a partire dalla data di pubblicazione del bando (maggio 2023) con conclusione e rendicontazione entro e non oltre il 31/10/2023.

RISORSE STANZIATE ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

Le risorse complessive disponibili ammontano a 312.500 euro.

Il contributo sarà concesso sotto forma di contributo a fondo perduto, fino all’ 80% massimo della spesa sostenuta ed effettivamente ammissibile, al netto di IVA e altre imposte e tasse.

I programmi di investimento dovranno presentare un spesa minima ammissibile pari a Euro 500,00 ed il contributo massimo concedibile ad impresa sarà pari ad Euro 8.000,00.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

I contributi saranno aggiudicati con graduatoria a sportello (ordine cronologico di presentazione delle domande via pec), con scorrimento per ogni comune fino al raggiungimento del plafond assegnato a cadauno, in proporzione al numero di abitanti. Nel caso di fondi assegnati ad ogni singolo Comune e non pienamente utilizzati, si procederà allo scorrimento della graduatoria complessiva, garantendo, per quanto possibile, che le risorse vengano assegnate interamente alle imprese del Distretto.