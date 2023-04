Controlli sulle strade del fossanese: l'Unione pubblica le rilevazioni di velocità sino a fine giugno

L'Unione dei Comuni del fossanese, dopo l'abbandono del Comune di Trinitá che ha lasciato l'ente poco meno di tre anni fa, conta oggi nuovamente cinque comuni: Bene Vagienna, Genola, Salmour, Sant'Albano e la new entry Lequio Tanaro.



Una delle prime funzioni fondamentali comunali che gli enti associati hanno inteso delegare fin dalla nascita all'Unione stessa é quella relativa alla polizia municipale e ancora oggi l'ufficio di polizia locale é unico per il territorio dei cinque comuni.



Agli agenti in servizio il compito di effettuare il controllo delle decine di chilometri di strade di competenza, agire nella repressione e nell'indagine, ma soprattutto nella prevenzione.



La rilevazione della velocità dei veicoli in transito ricade proprio nell'azione preventiva, essendo la velocità la prima concausa di incidente secondo tutte le autorevoli statistiche.



Dopo una fase sperimentale nella attivazione sistematica dei servizi comprendenti l'utilizzo del cosiddetto autovelox, l'amministrazione, in collaborazione con il comando di polizia coordinato dal Comandante Bruno Franco, ha deciso di stilare un calendario di servizi relativi all'uso di tale attrezzatura, in un ottica di trasparenza e corretti rapporti con la popolazione, data anche la coda di polemiche seguita alle postazioni di controllo istituite nelle settimane scorse.



Ad oggi il programma, pubblicato sul sito ufficiale dell'Unione, comprende i mesi di aprile, maggio e giugno, per un totale di diciannove giornate di attività, alternate sulle strade provinciali dei comuni di Bene Vagienna (12 aprile, 2 e 18 maggio, 7 e 29 giugno), Genola (21 aprile, 5 e 23 maggio, 16 giugno), Lequio Tanaro (6 e 26 aprile, 9 e 30 maggio, 23 giugno) e Sant'Albano (18 e 28 aprile, 16 maggio, 13 e 27 giugno).



Qui il documento ufficiale.