Dronero, Monsignor Bodo nello storico centro AFP dedicato a Don Rossa

Nella mattinata di oggi, giovedì 13 Aprile, durante la visita pastorale alla Comunità di Dronero, Monsignor Vescovo è stato accolto in AFP, presso lo storico Centro dedicato a Don Rossa.

Un momento di sincera accoglienza, di gratitudine e di condivisione quello organizzato in modo impeccabile dalla Direttrice del CFP dr.ssa Laura Demaria, dai docenti, da tutto il personale del CFP e soprattutto dai ragazzi.

Monsignor Bodo era accompagnato dal Parroco di Dronero Don Giovanni Banchio.

La visita è stata animata dai ragazzi delle classi prima meccanica e prima elettrica , in quanto le seconde e le terze erano impegnate nel percorso curricolare di alternanza-scuola lavoro, presso le aziende del territorio.

Gli onori di casa sono stati fatti dalla Direttrice Generale, dr.ssa Ingrid Brizio, che a nome dell’ AFP ha portato il saluto di tutti i 45 dipendenti, dei consulenti e di tutti i ragazzi iscritti ai percorsi formativi dell’ AFP.

Al Vescovo e a Don Gion è stata illustrata la storia … dal 1954 ad oggi, da parte dei ragazzi che hanno sottolineato l’etica religioso-educativa legata al messaggio di Don Bosco ed in particolare del Don Bosco della valle Maira, vale a dire il Direttore Don Michele Rossa.

Il messaggio educativo di AFP mette al centro la persona come individuo unico ed irripetibile, il territorio inteso come luogo in cui esplicitare competenze e lavoro “buono” e l’innovazione come criterio di aggiornamento continuo per dare un contributo efficace al mondo del lavoro.

Poi è stata presentata la metodologia didattica digitale : un approccio nuovo, efficace, inclusivo (per gli allievi stranieri o con difficoltà di apprendimento). Monsignor Bodo in modo molto scherzoso ed al contempo molto coinvolgente ha intrattenuto i ragazzi illustrando loro, le caratteristiche e le modalità didattiche del suo periodo scolastico.