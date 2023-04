I volontari dell’AIB di Verzuolo hanno ripristinato il sentiero sulla collina tra le località San Bernardo e Santa Cristina

Gli pneumatici ritrovati durante la pulitura del sentiero per Santa Cristina

L'associazione AIB (corpo volontari antincendi boschivi) di Verzuolo ha ripristinato in questi giorni il passaggio nel sentiero denominato “Meira Villar”, situato dopo la chiesa di San Bernardo, raggiungibile risalendo la collina che dal paese porta a Santa Cristina.

I volontari hanno inoltre posato le tubature per lo scarico delle acque piovane e recuperato i copertoni degli pneumatici delle auto che erano stati incautamente abbandonati in una sorta di discarica abusiva a cielo aperto.

Il sindaco Giancarlo Panero esprime il suo ringraziamento ai volontari “per il contributo alla salvaguardia dell’ambiente e per la possibilità, offerta dal ripristino del sentiero, quale elemento di valorizzazione della collina che nella bella stagione è frequentata da molti escursionisti a piedi e in bicicletta”.