Il Comune di Savigliano è sulla piattaforma “InPA – Portale del reclutamento”

Una bacheca virtuale, riguardante le pubbliche amministrazioni, in cui offerta e domanda di lavoro possono incontrarsi. È, in sintesi, la piattaforma “InPA- Portale del reclutamento”, in cui il Comune di Savigliano è ora presente.

Se fino a qualche tempo fa i bandi erano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, dal 31 maggio prossimo dovranno essere segnalati unicamente su tale portale.

Il Municipio di Savigliano ha già provveduto a “sbarcare” su “InPA”, ed attualmente (per una fase transitoria) i bandi vengono pubblicati sia sulla Gazzetta che sulla piattaforma.

È possibile accedere a www.inpa.gov.it con diverse modalità – dallo Spid alla Carta d'Identità elettronica, per fare alcuni esempi –. Una volta entrati, selezionando l'area geografica interessata, si possono consultare e scaricare i concorsi ed i bandi attivi, gli avvisi di mobilità, le selezioni di professionisti ed esperti e le graduatorie.

Non solo: è anche possibile caricare on-line il proprio curriculum vitae.

«Un passo avanti importante nell'ottica delle semplificazione della vita del cittadino – spiegano dal Municipio di Savigliano –. Il punto di forza di “InPA”, a beneficio degli utenti, sta nella semplicità: in un unico punto si possono trovare tutte le informazioni utili».