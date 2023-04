“Il futuro arriva ad Alba”: la capitale delle Langhe ospita la prima edizione dell’Expo della Sostenibilità

Sabato 22 aprile si svolgerà ad Alba il primo “Expo della Sostenibilità”, organizzato da Wild Life Protection ETS per discutere di problemi – e, soprattutto, soluzioni – che è necessario valutare per garantire un futuro al nostro Pianeta, nel segno della sostenibilità ambientale, economica ed etica.

L’appuntamento è in via John Snider presso la sala conferenze del Palazzo Mostre e Congressi "Giacomo Morra", ad Alba, nell’emblematica data del 22 aprile, scelta in quanto Giornata della Terra. Ogni anno, infatti, l’ambiente e la salvaguardia del Pianeta sono temi di discussione e celebrazione a ogni latitudine.

Dalle 9.00 alle 19.00 si susseguiranno incontri e tavole rotonde a cura di relatori d’eccellenza in tema di ecologia e imprenditorialità, affiancati dalla presenza degli stand espositivi di 30 aziende e associazioni sensibili e virtuose in tema green.

La partecipazione è libera e gratuita e a breve sarà disponibile sul sito https://www.wildlifeprotection.it/ il modulo per prenotarsi alle conferenze, alle quali si accede fino a esaurimento posti. Per chiunque non riesca a presenziare, sarà possibile seguire l’intero evento in diretta streaming sul canale Youtube di Wild Life Protection ETS.

“Il più grande evento green che la città di Alba abbia conosciuto finora”, segna l’esordio operativo sul territorio della Wild Life Protection ETS. Questo evento si concretizza dopo un anno di lavoro dalla costituzione dell’Associazione, ma ha alle spalle 6 anni di esperienze, confronti e iniziative minori che gli stessi ragazzi hanno portato avanti sul territorio.

Intervengono questa mattina, nella conferenza stampa di presentazione dell’Expo, quattro dei membri del Direttivo di Wild Life Protection, gruppo che conta oggi 50 soci aderenti. “Il futuro arriva ad Alba” è uno slogan d’impatto, pienamente rispondente alle grandi ambizioni dei giovani organizzatori.

“Auspichiamo che questa prima edizione dell’EXPO della Sostenibilità sappia lasciare un’impronta significativa. La visione che abbracciamo come WLP ETS è orientata al trovare soluzioni ragionando in senso inclusivo e congiuntamente con tutte le realtà del territorio che siano interessate”, commenta Stefano Alessandria che, con il fratello Giulio, è membro del Direttivo di WLP.

Proprio la capacità di questo gruppo di interfacciarsi con il territorio è il merito più grande che l’Assessore alle Politiche Sociali di Alba Elisa Boschiazzo riconosce: “Il nostro territorio è attento e sensibile: è importante che nuovi giovani volti prestino la propria competenza. Per questo, non posso che ringraziarvi e auspicare che molti altri giovani seguano il vostro esempio di impegno in un’ottica seria e costruttiva”.

L’Expo della Sostenibilità è solo l’appuntamento conclusivo di un lavoro molto più ampio che ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori albesi Cocito, Govone, Gallizio e Piera Cillario.

“I giovani si interrogano su come occuparsi del presente e del futuro della Terra. Per fornirli di strumenti concreti, la Wild Life Protection ETS ha ideato un percorso curricolare organizzato in due diramazioni: gli studenti albesi hanno scelto di prendere parte alla proposta attivamente, in qualità di guide tra gli stand dell’Expo del 22 aprile, oppure di ricevere una formazione preparatoria per poter assistere alle conferenze come spettatori consapevoli e in grado di interagire con i relatori”, illustra Eliana Davila. Le riflessioni degli studenti sono state accolte dall’Amministrazione comunale albese in un incontro, il “pre-evento”, svoltosi nel pomeriggio del 12 aprile. Anche gli studenti della scuola alberghiera di Neive e di APRO Formazione sono stati coinvolti: saranno responsabili della preparazione e del servizio della colazione e del coffee break offerti ai partecipanti all’Expo della Sostenibilità.

“Ringraziamo il Comune di Alba, la Consulta Comunale del Volontariato, le associazioni partner, gli sponsor, le scuole e i media partner per la fondamentale collaborazione alla riuscita di questo progetto”, conclude Stefano Alessandria.

Il calendario aggiornato e dettagliato degli appuntamenti previsti per la prima edizione dell’Expo della Sostenibilità è disponibile sul sito (www.wildlifeprotection.it) e su tutti i canali social della Wild Life Protection ETS.