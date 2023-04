Nel 78° anniversario della Liberazione, lunedì 24 aprile torna la fiaccolata al Sacrario Partigiano di Certosa di Pesio, molto probabilmente l'unico cimitero partigiano d'Italia.



Ecco il programma della celebrazione, organizzata dal Comune di Chiusa di Pesio e dal Museo della Resistenza "I Sentieri della Memoria": ore 20:30 partenza del bus gratuito da Via Roma, messo a disposizione dal Comune per gli studenti e la popolazione; ore 21 raduno sul piazzale della Certosa e inizio fiaccolata; ore 21:15 commemorazione al Sacrario Partigiano.



Intervengono: Claudio Baudino, sindaco di Chiusa di Pesio; Adolfo Mignemi, storico e presidente del Comitato scientifico del Museo della Resistenza "I Sentieri della Memoria"; le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Tommaso Vallauri", con canti e testi; l’Associazione Partigiana Ignazio Vian; don Giancarlo Canova, parrocco di Chiusa di Pesio.



Martedì 25 il Museo della Resistenza “I sentieri della Memoria" (piazza Cavour) sarà aperto con il seguente orario di visita: 10:30-12 e 15:30-18. Per maggiori informazioni, contattare l’Ufficio Turistico allo 0171734990 o all’indirizzo valle.pesio@gmail.com.