Semafori antismog, 'blocchi' attivati anche Mondovì, ma molte strade in deroga: ecco la mappa

Sono entrati ufficialmente in funzione anche a Mondovì i tanto contestati 'semafori anti smog'.

Il sindaco ha firmato nella giornata di oggi, giovedì 13 aprile, l'ordinanza relativa alle misure previste dal piano d’intervento operativo per il miglioramento della qualità dell’aria, un provvedimento che è figlio di un direttiva adottata dall'Unione Europea e che, a cascata è ricaduta su Regioni e Comuni e - lo ricordiamo - interessa solo le aree del 'bacino Padano' quindi: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto .

"Ci adeguiamo a una norma che il comune subisce così come la regione - dice il sindaco Luca Robaldo - "nel rispettare le direttive europee però abbiamo previsto delle misure che possano essere sensate per i cittadini, escludendo dal provvedimento strade e piazze dove si trovano servizi essenziali per le persone che che devono poter essere raggiunte da tutti".

Ricordiamo che le limitazioni 'temporanee', scadranno il 15 aprile.

TUTTE LE STRADE IN DEROGA E LA MAPPA

via Torino, via Cuneo, via Tanaro, via Langhe, via I° Regg. Alpini, p.zza Mellano, via Cornice, via Einaudi, ponte Cavalieri d’Italia, c.so Statuto, via Calleri, viale Vittorio Veneto, via Rosa Bianca, P.zza Ellero, via Silvestrini, via Fracchia, via Nuova, via Botta, via Ressia, via Tortora, via Carboneri, via Santa Croce, via S. Anna, via Momigliano, via A. Moro, ponte Madonnina, via Perotti, via Caduti sul lavoro, corso Inghilterra, corso Francia, corso Milano, corso Firenze, via Venezia, via Genova, via Aosta, via Trento, via Mantova, via Gratteria, via Borgo Crociera, via del Capris, via Follone, via Vecchia di Frabosa, via dell’Annunziata, piazza Borgato, via Vigevano, via Diaz, piazza F. Centro, corso Italia, piazza Monteregale, corso Europa, piazza IV Novembre, via Ospedale, piazza d’Armi, corso Stati Uniti, via S. Rocchetto (tratto compreso tra via Cuneo e gli accessi agli Istituti scolastici, con obbligo d’ingresso ed uscita da via Cuneo), ponte Borgato, via Curazza, via Vecchia di Monastero, via Molino al Borgato, via Nallino, via Oderda, strada comunale Carassone Piazza; via S. Bernardo.

È sempre consentito accedere alle aree destinate alla sosta con ingresso diretto dalle suindicate strade.

DOVE SARANNO IN VIGORE LE NORME?

Le norme riguardano in Granda riguardano le "Sette sorelle" e i comuni sopra i 10 mila abiranti come Borgo San Dalmazzo e Busca.

Cerchiamo di riassumere.

LIMITI STRUTTURALI

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni, festivi inclusi, di tutti i veicoli a benzina e diesel Euro 0-1-2, GPL e metano Euro 0-1, adibiti al trasporto persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3).

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4. Dal 15 settembre 2023 il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5;

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi) dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale ad Euro 1.

Per tutti i veicoli disposto divieto di sostare con motore acceso.

LIMITAZIONI TEMPORANEE

Nel caso di superamento delle soglie di pm10, stabilite dall’accordo del Bacino Padano, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, scatteranno anche le limitazioni temporanee. COME FACCIO A SAPERE IL LIVELLO DI ALLERTA? Nei varchi di accesso alla Città di Mondovì è stata apposta apposita segnaletica luminosa (leggi qui).

Allerta di 1° Livello – colore “ARANCIO”

divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8,30 alle 18,30, di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale ad Euro 3, 4 e 5;

divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8,30 alle 12,30, il sabato e nei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4

Allerta di 2° livello – colore “ROSSO”

divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 1, 2, 3 e 4 diesel, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, il sabato e nei giorni festivi;