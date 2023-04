Tornano in Italia le ceneri di Andrea Costa, ex operaio di Confreria ucciso a Gran Canaria

Sono finalmente tornate in Italia le ceneri di Andrea Costa, l’ex operaio cuneese della Michelin ucciso nel settembre del 2021 sull’isola di Gran Canaria, in Spagna.



Costa – 42 anni, originario della frazione di Confreria nel capoluogo – si era trasferito in Spagna nell’ottobre 2020. Aveva aperto un ‘Cannabis club’ proprio a Gran Canaria ma il progetto non aveva funzionato e l'attività aveva chiuso dopo la scadenza del contratto di affitto del locale, inducendolo a cercare nuove opportunità nel mondo della ristorazione.



Il suo corpo carbonizzato è stato trovato il 13 settembre in una 'Lancia' a Pozo Izquierido. Dalle ricostruzioni si pensa a un alterco nato per un’incomprensione; Costa sarebbe stato ucciso in un appartamento di via Ayagueres, e poi messo in macchina e trasportato il giorno successivo. Le indagini sull’omicidio risultano comunque tutt’ora in corso, anche se attualmente il carcere di Las Palmas ‘ospita’ cinque persone ritenute coinvolte in diversa maniera del fatto (tra cui anche il presunto esecutore materiale, David José detto ‘El Adoptado’).



Il ritorno delle ceneri in Italia permetterà l’allestimento, sabato a partire dalle 11, della camera ardente al cimitero urbano di Cuneo. Alle 14.30 dello stesso giorno, nella parrocchia della frazione, verranno celebrati i funerali.