A Villanova Mondovì inaugura il nuovo centro medico “Cures”

Da un lato l’encomiabile opera di riqualificazione urbanistica che va ad impreziosire un angolo del centro storico di Villanova Mondovì; dall’altro la volontà di creare una struttura che possa fungere da punto di riferimento territoriale per diverse specializzazioni, dall’ortopedia all’oculistica, dalla dermatologia all’urologia, dalla reumatologia alla cardiologia.



Saranno otto, infatti, gli ambulatori medici presenti, dotati di attrezzatura di ultima generazione e affiancati da una palestra professionale per la ginnastica riabilitativa e la fisioterapia.



Un centro medico all’avanguardia, insomma, che inaugurerà ufficialmente i propri spazi sabato 15 aprile, alle ore 16:00, divenendo poi operativo a partire da lunedì 17 aprile. Un polo specialistico che nasce dalla visione e dall’esperienza di Lucia Fenoglio, già primario negli ospedali di Savigliano e Ceva ed a capo del dipartimento Emergenza-Urgenza dell’Asl Cuneo 1. «Abbiamo voluto creare un centro che dialogasse con il territorio e che offrisse servizi innovativi», è il commento della dottoressa Fenoglio, direttore sanitario di “Cures”. «Da qui, dunque, l’intenzione di dedicare appositi spazi alla medicina del lavoro per le aziende e alla medicina dello sport per le associazioni sportive, che si concretizzeranno nel prosieguo, ma soprattutto la decisione di attivare un servizio infermieristico realmente capillare, capace cioè di raggiungere i malati a domicilio anche nelle zone montane più disagiate (per medicazioni o semplici iniezioni), agevolando in questo modo coloro che non riescono a raggiungere il fondovalle».



Per eventuali informazioni, Cures Centro Medico, via XX Settembre 2, Villanova Mondovì. Telefono +39.327.1270564, e-mail info@curesmed.it