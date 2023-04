Trasferirsi sulle montagne piemontesi: fattori da valutare

La pandemia è stata per alcuni un’occasione per rivalutare le proprie scelte di vita, come quelle riguardanti il luogo in cui abitare con la propria famiglia. Durante il lockdown è cresciuta la voglia di stare a contatto con la natura, magari in un contesto che offra maggiore libertà in caso di emergenze come quella legata al coronavirus. Diverse famiglie hanno quindi deciso nel periodo post-covid di lasciare le grandi città per trasferirsi in centri minori, in località rurali o in paesi di montagna. Ne è una conferma il successo dell’iniziativa che ha visto la Regione Piemonte offrire incentivi a coloro che decidessero di andare a vivere in uno dei paesi delle vallate alpine al fine di contrastare lo spopolamento di queste aree.

Pianificare un trasferimento in montagna

Andare a vivere a contatto con la natura è un sogno per molti, ma ci sono diversi aspetti pratici da non trascurare per evitare un brusco risveglio. Innanzitutto è necessario pianificare con cura il trasloco vero e proprio, decidendo che cosa portare con sé e cosa no, e facendo una lista degli oggetti e articoli di arredamento da procurarsi per la nuova abitazione. Per spostare in modo sicuro i propri oggetti è bene capire come preparare le scatole per il trasloco così che possano essere trasportate senza incidenti, sia che ci si muova in autonomia sia che le si affidi a una ditta specializzata. Non guasta avere un paio di giorni extra a disposizione per essere flessibili di fronte ai contrattempi che possono avvenire durante un trasloco.

Un altro aspetto da pianificare prima di trasferirsi è quello legato alla propria situazione lavorativa. Per chi decide di recarsi in ufficio dalla nuova abitazione è bene valutare quanto tempo ci vuole e quali sono i relativi costi, senza dimenticare le eventuali difficoltà di spostamento dalle zone montane durante l’inverno. Se possibile, concordare con il proprio datore di lavoro l’opzione di lavorare in smart working è una buona soluzione. Non dovrebbero invece avere problemi coloro che si occupano di progetti indipendenti come freelancer e che non sono quindi vincolati a un luogo specifico. Sia per lo smart working che per i liberi professionisti è però necessario avere accesso a una rete internet affidabile e veloce: informarsi sulle opzioni a disposizione nel nuovo luogo di residenza è quindi una priorità.

Aspetti pratici della vita in un paese di montagna

La vita in montagna non è fatta solo di paesaggi idilliaci e attività a contatto con la natura. Trasferirsi in un piccolo paese nelle valli alpine comporta diversi inconvenienti, non ultima la distanza maggiore da servizi essenziali come grandi ospedali, uffici pubblici, scuole e altro ancora. Bisogna tenere a mente che, sebbene le possibilità di svolgere pratiche amministrative online siano in aumento, spesso i servizi in rete sono ancora inadeguati rispetto alle esigenze dei cittadini. Per chi ha bambini è poi necessario capire quali opportunità di studio siano accessibili: in particolare dopo le scuole elementari e medie la scelta per i propri figli potrebbe infatti essere limitata.

Nei piccoli centri montani non sempre è possibile fare affidamento sul trasporto pubblico per spostarsi. Le persone che finora hanno fatto a meno dell’automobile potrebbero vedersi costrette ad acquistarne una per andare a fare la spesa, portare i figli a scuola e andare al lavoro dopo il trasferimento in montagna. Rispetto alla città sono poi naturalmente molto ridotte le attività ricreative ed educative come cinema, biblioteche, pub, discoteche e così via. Ciò potrebbe non essere un problema per una coppia adulta che ha scelto lo stile di vita più spartano della montagna, ma essere invece causa di frustrazione per figli piccoli o adolescenti.