Aperte le iscrizioni per la XIII edizione della Caccia al Tesoro nelle Langhe

Lunedì 1° maggio torna la Caccia al Tesoro nelle Langhe, giunta alla sua XIII edizione e ambientata tra le suggestive colline patrimonio UNESCO e la città di Alba, con un format sempre più dinamico ed entusiasmante.

L’avventura avrà inizio da Alba e permetterà di scoprire - con prove di gioco, visite guidate e degustazioni enogastronomiche – i tratti più belli delle Langhe. Tra le tappe, oltre alle cantine che aderiranno all’iniziativa, saranno privilegiati i padiglioni di Vinum e i beni culturali della città di Alba e del territorio langarolo.

Coloro che sono interessati a partecipare alla Caccia al Tesoro nelle Langhe dovranno iscriversi entro le ore 18:00 di mercoledì 26 aprile 2023, sul sito www.turismoinlanga.it , compilando l’apposito form.

La Caccia al Tesoro nelle Langhe, ormai appuntamento annuale fisso, da alcune edizioni ha rinnovato la sua formula di gioco grazie alla quale i partecipanti potranno utilizzare il proprio smartphone per consultare le varie prove di gioco. In ogni tappa i “cacciatori” potranno effettuare visite guidate e degustazioni di ottimi prodotti enogastronomici e cimentarsi nelle varie prove di gioco. Al termine di ciascuna prova, ogni equipaggio riceverà un codice da inserire sul proprio cellulare per “sbloccare” l’obiettivo raggiunto in quella e procedere verso quella successiva, continuando la caccia alla ricerca di nuovi indizi.

La caccia seguirà un itinerario suggestivo che partirà dalla città di Alba, dai padiglioni di Vinum e dalle eleganti piazze della città, per poi snodarsi attraverso il territorio langarolo, unico al mondo e Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 2014. Un teatro a cielo aperto caratterizzato da panorami mozzafiato, colline colorate da splendidi vigneti, musei, castelli, teatri e piccoli borghi. Si arriverà a toccare il cuore più profondo delle Langhe assaporando a pieno le colline da cui nascono alcuni tra i più pregiati vini d’Italia, che verranno degustati direttamente nelle cantine della zona.

Questa iniziativa è rivolta a tutti gli enoturisti e a chi vuole trascorrere una giornata in compagnia di amici o in famiglia per scoprire le bellezze e le prelibatezze di questo magnifico territorio.