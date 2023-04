Domenica al Toselli di Cuneo in scena "Le città invisibili", tra teatro, musica e danza

Rendere visibile ciò che non lo è.

Una sfida, una piccola provocazione con lo scopo di sensibilizzare il pubblico e di normalizzare la disabilità attraverso uno spettacolo teatrale in programma al teatro Toselli di Cuneo il prossimo 16 aprile alle 17.30. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Lo spettacolo, che gode del patrocinio del Comune di Cuneo e del supporto logistico degli Angeli in Moto, nasce dall'idea di Bruna De Matteis, consigliera della sezione di Cuneo dell’associazione Italiana Ciechi e Ipovedenti, che ha voluto creare un evento in occasione della festa di San Lucia che coinvolgesse un grande numero di persone. Ogni anno l’associazione cuneese organizza un evento per ringraziare Santa Lucia, protettrice degli occhi, dei ciechi, degli oculisti e spesso invocata per proteggere dalle malattie degli occhi.

Lo spettacolo, presentato per la prima volta a dicembre scorso, verrà reoplicato la prossima domenica nel teatro più importante della città.

Un evento che è anche un progetto integrato, nato dalla collaborazione di Palcoscenico Arts Center, dell'Imperial Dance Academy e dell'Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti di Cuneo.

In scena una compagnia creata per l’occasione che integra non vedenti, ipovedenti e normovedenti. Lo spettacolo corale si ispira a Italo Calvino, per la regia di Francesca Elena Monte. Anna Ferrero, insegnante di danze paralimpiche, ha curato le coreografie. Il titolo prende il nome proprio dal celebre romanzo “Le città invisibili” scritto nel 1972. Un lavoro originale, nel quale ci saranno alcune parti recitate e narrate, altre danzate e altre cantate.

Da non perdere, domenica 16 aprile, alle 17.30. Ingresso gratuito.