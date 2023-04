In Val Grana e Val Maira arriva l'International Dark Sky Week

Per la prima volta al mondo, un gruppo di otto Comuni fuori dai confini degli Stati Uniti d’America, seguiti da Associazione Sideralis – Officina delle Stelle, ha siglato la proclamazione della International Dark Sky Week promossa dall'International Dark-Sky Association (IDA). Sono i comuni di Aisone, Bernezzo, Caraglio, Demonte, Dronero, Monterosso Grana, Valgrana e Roccabruna.

Ogni anno, l’IDA ospita la International Dark Sky Week durante il mese di aprile al fine di creare una maggiore consapevolezza sull'inquinamento luminoso e le sue conseguenze negative, le soluzioni e, contemporaneamente, celebrare la notte.

Nella settimana dal 15 al 22 aprile, in contemporanea con tutto il mondo, anche Sideralis – Officina delle Stelle organizza numerosi eventi sulle Alpi Occidentali per vivere insieme esperienze indimenticabili.

Durante la settimana si avrà l'opportunità di ammirare le stelle in un ambiente protetto dall'inquinamento luminoso, grazie alla bellezza naturale dei nostri luoghi di osservazione. Serate di osservazione ma non solo: anche escursioni e attività didattiche per imparare di più sull'importanza di preservare il cielo scuro e sull'effetto della luce artificiale sulla fauna e sulla flora.

Le attività sono realizzate collaborazione con il consorzio turistico Valle Maira e Valle Stura Experience.





Calendario Eventi:

15 aprile ore 20:30: Presentazione del libro “Cieli Neri come l’inquinamento luminoso ci sta rubando la notte” di Irene Borgna presso il campeggio Roccastella a Monterosso Grana .

16 aprile ore 20:30: Night Walk: una passeggiata divulgativa sull’inquinamento luminoso e a seguire osservazione della volta celeste meteo permettendo a Bernezzo .

20 aprile ore 20:30: incontro divulgativo sull’inquinamento luminoso e a seguire meteo permettendo osservazione delle stelle al telescopio a Valgrana presso la Sala Comunale.

21 aprile ore 20:30: osservazione del cielo stellato in valle Stura presso il Centro fondo Aisone

22 aprile ore 9:30: Laboratori per bambini, Visita al mulino Cavanna e colazione; a seguire attività didattica per bambini e osservazioni solari a Dronero





