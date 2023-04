Nuovo avventuroso viaggio per Franco Ballatore

Dopo l’avventura della durata di tre mesi dello scorso anno, trascorsi per visitare la penisola arabica, Franco Ballatore intraprenderà un nuovo viaggio dirigendosi verso oriente, a bordo di una Yamaha Tenerè 700.

In circa cinque mesi di viaggio e 25.000 chilometri di strade asiatiche, risalendo le catene montuose del Pamir tra Tagikistan e Afghanistan, con valichi prossimi ai 5.000 metri di quota, attraversando l’infinita e disabitata steppa mongolica, fino alla remota penisola della Kamchatka, punta più estrema della Siberia orientale, il pilota Ambassador di Yamaha Italia raggiungerà il Giappone.

Come sempre il viaggiatore cuneese ormai esperto di attraversate intercontinentali via terra, ha curato personalmente l’organizzate della spedizione e viaggerà in completa autonomia, senza l’ausilio di alcuna assistenza esterna.

“Avrei dovuto realizzare questo viaggio verso oriente lo scorso anno, ma a causa di molte frontiere chiuse per l’emergenza Covid, fu rimandato e sostituito con quello eseguito nella penisola arabica. Compirò la prima parte di questo giro con la mia compagna Nadia fino ad Istanbul, poi proseguirò in solitaria sino a Samarcanda, in Uzbekistan, dove mi ricongiungerò con gli altri due piloti del team “Kamchatkaraid”, il trentino Rosario Sala ed il milanese Maurizio Limonta. L’attuale situazione geopolitica ha complicato parecchio questa, già di per sé, impegnativa attraversata, ma non vedo l’ora di partire perché l’Asia centrale è una di quelle poche zone che non ho ancora visitato. Effettuerò questo viaggio nel ricordo di Luca Bergia, mancato da poco, al quale ero legato da una profonda amicizia, oltre ad essere stato un compagno di passate avventure sonore”.

I viaggi potranno essere seguiti sui canali social Instagram/Youtube/facebook “bicosisgud”.