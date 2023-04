Cuneo, sabato in piazza per Italia Viva

"Un appuntamento per ribadire il nostro impegno sui territori, coinvolgere i cittadini e raccontare loro del nostro progetto riformista". Con queste parole il coordinamento Italia Viva di Cuneo annuncia l’iniziativa di "In piazza #Scegli di esserci" di sabato 15 aprile, dalle ore 14.30 alle 17.30 in via Roma-angolo piazza Galimberti.



Questo il link per il tesseramento on line

https://www.italiaviva.it/tesseramento-2023. Per chi lo desidera sabato ci sarà anche la possibilità del tesseramento cartaceo.