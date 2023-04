Elezioni, Corrado Ganzinelli si candida a sindaco di Vicoforte con "Vico Futura"

Anche Corrado Ganzinelli ha sciolto le riserve e si candida a sindaco di Vicoforte per le amministrative del prossimo maggio con "Vico Futura".

"A chi mi chiede perché mi ricandidi nonostante ci abbia già provato in passato senza successo, - spiega Ganzinelli - rispondo con le parole dello scrittore americano Kenneth Blanchard, esperto di management: “Può sembrare che le persone a posto arrivino ultime al traguardo, ma di solito partecipano a un’altra gara.”

La gara a cui partecipo è quella di gestire un’amministrazione aperta ai cittadini, che lavori su progetti concreti e fattibili, sul confronto costruttivo e non distruttivo, sul lavoro di squadra, capace di garantire un’efficiente gestione del territorio, delle attività produttive, culturali e ricreative.

Negli anni trascorsi da consigliere ho avuto modo di presenziare ai lavori di tutte le commissioni, maturando esperienze in tutti i campi di attività, dal bilancio, ai lavori pubblici, al turismo...

Ho quindi un’idea globale del funzionamento della macchina Comunale e so che si può fare tanto per migliorare.

Siccome negli ultimi anni abbiamo assistito a grandi cambiamenti nel nostro modo di vivere, il nostro sguardo rivolto al futuro si è talvolta appannato di incertezze e preoccupazioni, che portano a riflettere sui reali fabbisogni della nostra comunità e benessere sociale. Abbiamo oggi nuove esigenze, abbiamo nuovi problemi da affrontare e nuove potenzialità da sviluppare. Non possiamo pensare che le attività turistiche del nostro territorio si riconducano a due o tre eventi annuali. Che per trascorrere una serata in compagnia i giovani debbano uscire dal paese per trovare un locale che proponga musica e divertimento. Siamo cambiati noi e abbiamo dimostrato come riusciamo in poco tempo ad adattarci ai cambiamenti, basti pensare a come siamo riusciti a tenere i contatti durante la quarantena, a gestire il lavoro da casa, a far proseguire la didattica a distanza ai nostri figli, a sopravvivere per mesi senza shopping e senza riempire il carrello agli ipermercati".

"Molti di noi - prosegue il candidato sindaco - hanno avuto l’occasione di vivere più intensamente la propria famiglia, di dedicarsi alla cura e gestione della propria abitazione, di riscoprire il territorio, nei piccoli e limitati spostamenti consentiti. Rispetto alle realtà metropolitane, noi vicesi abbiamo vissuto ad oggi decisamente meglio. Ma - nello stesso tempo - abbiamo avuto modo di fare i conti con quello che ci manca. Porto un paio di esempi concreti: se le reti dati fossero di ultima generazione, la didattica a distanza, lo smart working, il bancomat dei negozi non avrebbero avuto i limiti che ben conosciamo. Se avessimo sviluppato un sistema di controllo e videosorveglianza, non associeremmo l’idea di vacanza a furti negli appartamenti..

Possiamo attingere a bandi europei, attivare un ufficio comunale di consulenza e formazione per i giovani per promuovere nuovi eventi e manifestazioni. Promuovere percorsi giornalieri tra natura e cultura, che si integrino con il già conosciuto Landandé a beneficio dei ristoranti e B&B.

Sviluppare e promuovere nuove attività sportive e ludiche attrezzando opportunamente aree comunali a beneficio dei giovani, dello sport e del tempo libero.

A questi cambiamenti deve necessariamente adeguarsi un nuovo modo di amministrare la comunità e il bene comune, che favorisca la collaborazione e partecipazione dei vicesi alla vita cittadina, perchè il Cittadino è l’amministratore del territorio: è il committente, la parte attiva, non il cliente della Pubblica Amministrazione.

Prendiamo coscienza che Vicoforte è casa nostra, è nostro interesse e diritto entrare nel merito di come viverla, come arredarla, come accogliere gli ospiti, come attrezzarla, come far crescere il suo valore nel tempo. E questo va fatto in Comune: per le precedenti elezioni amministrative avevamo anche promosso un sito internet e un sondaggio anonimo per raccogliere proposte dei cittadini, ma è arrivata solo una richiesta (inerente la gestione del verde pubblico e privato). Abbiamo capito che non sono i social gli strumenti per dialogare e creare comunità.

Per concludere: parliamo sempre di inclusione, di pari opportunità per tutti... Credo che, alla luce di tutti gli attriti che hanno, ahimè, portato al commissariamento dell’amministrazione, ora i tempi siano maturi per dare opportunità e mettere alla prova persone nuove. La squadra di Vicofutura è composta di architetti, ingegneri, contabili... Persone non improvvisate, ma esperte nella gestione della cosa pubblica.

Vicofutura chiede questa opportunità. Lo so, si vota per conoscenza diretta o per simpatia. Ma per far funzionare le cose non occorre essere simpatici, ma capaci, volenterosi e affidabili."

La lista "Vico Futura" che sostiene Corrado Ganzinelli (57 anni);

Luca Artuso (51 anni)

Cristiana Manfredi (58 anni)

Cristian Massa (25 anni)

Silvio Pizzo (71 anni)

Gianfranco Roà (68 anni)

Sergio Rossi (52 anni

Aurelio Rossini (57 anni)

Giulia Trombetta (25 anni)

Bruna Vitali (62 anni)

Elisabetta Nuzzo (45 anni)

I vicesi saranno chiamati alle urne domenica 14 e lunedì 15 maggio.