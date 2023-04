Pnrr, Bergesio: “Gli investimenti avranno valore solo se riusciremo a utilizzarli per rendere più efficiente il nostro Paese”

“Gli investimenti del Pnrr avranno valore solo se riusciremo a utilizzarli per rendere più efficiente il nostro Paese. Una sfida enorme che questa maggioranza di centrodestra saprà affrontare con capacità e concretezza”. Lo ha affermato ieri il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio nel corso della seduta per l’esame e l’approvazione del Dl 564 che contiene le norme per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

“ll disegno di legge 564 introduce misure per il rafforzamento delle amministrazioni coinvolte nella sua attuazione, è quindi un provvedimento di grande importanza, che agisce sulla stessa attuazione del Pnrr, misura fondamentale che darà al nostro Paese il sostegno e la spinta necessari per la ripresa”, ha dichiarato Bergesio, che ha anche ricordato: “L’Italia è il principale beneficiario dei fondi del Next Generation. La maggior parte dei Paesi ha fatto domanda solo per la parte di risorse erogata sotto forma di sovvenzioni, e solo 7 Paesi - tra cui l’Italia, che si colloca in prima posizione - hanno richiesto anche i prestiti”.

“È necessaria la massima attenzione, per accogliere le istanze degli italiani e dei vari comparti della nostra economia – ha dichiarato ancora il Senatore della Lega, Vicepresidente Commissione Attività Produttive del Senato -. In questa direzione va l’emendamento da me presentato con altri colleghi che prevede l’estensione del programma di massimizzazione, già previsto per gli impianti a biomassa liquida, anche a quelli a biomassa solida per garantirne la continuità produttiva. Una misura che interviene anche per tutelare l’ambiente. L’assenza di un monitoraggio costante delle risorse forestali alimenta, infatti, il rischio di incendi, che le attività di selvicoltura contribuiscono a scongiurare”.

Tra gli altri emendamenti al Dl Pnrr presentati da Bergesio e altri rappresentanti della Lega anche la proroga del termine di completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico, la cui entrata in vigore slitta al 30 giugno 2025: “Misura che – ha detto Bergesio - rappresenta un fondamentale strumento a tutela della risorsa idrica”.

Approvato anche un emendamento al decreto per la nomina del Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della Metropolitana di Torino, che prevede che il Commissario potrà agire rapidamente perché avrà a disposizione un progetto definitivo e finanziato: “Scelta che farà risparmiare tempo prezioso. Risposte concrete ad un dossier prioritario per il capoluogo del Piemonte che coinvolgerà l’intera Regione”, ha affermato il Senatore del Carroccio.

“L’attuazione del Pnrr passa necessariamente attraverso le persone che devono attuare le norme e gli investimenti e che, parimenti al nostro Paese, hanno bisogno di sostegno e fiducia. E su questo tema il Governo ha cercato di indirizzare tutti i suoi sforzi, anche attraverso questo provvedimento”, ha concluso il Senatore Bergesio.