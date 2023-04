Savigliano: l'associazione Benecomune s'interroga sul ruolo delle Province

Terzo appuntamento per la Scuola di Politica di Benecomune, l’associazione che per il sesto anno propone delle serate di riflessione e di formazione aperte a tutti, nella formula ibrida di un incontro in presenza presso la nuova sede di via Trossarelli 8 a Savigliano e contemporaneamente la possibilità di seguirlo in diretta sul canale YouTube (www.benecomune.info/diretta) oppure sulla pagina Facebook dell’associazione (www.facebook.com/Ass.BeneComune/).



Dopo aver parlato di UE e delle sfide aperte ad un anno dalla guerra in Ucraina, lo scorso 27 marzo è stata l’occasione di fare il punto con Stefano Davanzo e le testimonianze di imprenditori e giovani sul lavoro ai giorni nostri, le dinamiche, le tendenze e le sfide della domanda ma anche dell’offerta.



Il prossimo evento è dedicato invece ad un ente locale un po’ dimenticato, riformato più volte, ora governato da una elezione indiretta e dopo anni di traversie ritornato nel dibattito politico per discuterne l’eventuale elezione diretta del Presidente. Ma esistono ancora le Province? Con questo interrogativo si vuole mettere in evidenza come il dubbio ci sia non solo sul fatto che ci siano, ma soprattutto su cosa servono, cosa fanno e come funzionano.



Con gli interventi dell’ex Assessore della Provincia di Torino, Carlo Chiama e dell’attuale consigliere della Provincia di Cuneo, Davide Sannazzaro, Sindaco di Cavallermaggiore, l’incontro proverà a ripercorrere i ruoli e le funzioni che nel tempo si sono susseguite e poi trasformati, per tracciare il profilo di un ente che in prospettiva potrebbe essere anche maggiormente strategico per lo sviluppo del territorio. Vicino ai Comuni, spesso troppo lontani dalla Regione, con le adeguate risorse e competenze potrebbero godere di un nuovo “splendore”. Moderati da Sergio Oggero, proveremo, con domande e approfondimenti a capire meglio il ruolo delle Province.



L’appuntamento è per lunedì 17 aprile 2023 alle ore 21, in presenza presso la Sede di Benecomune di via Trossarelli 8 a Savigliano, oppure come di consueto si può seguire online come già evidenziato.



Ricordiamo che gli eventi sono aperti a tutti e le informazioni sulla Scuola di Politica e sui suoi appuntamenti, nonché le registrazioni di quelli passati, si possono trovare sul sito www.benecomune.info.