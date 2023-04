Platani abbattuti a Saluzzo, FdI: "Sia resa pubblica la relazione dell'esperto. Atto dovuto"

Chi è di Saluzzo sa molto bene cosa stia succedendo nei pressi di Piazza XX Settmebre da qualche tempo a questa parte: lavori in corso per la modifica della sopracitata. Ma da ieri qualcosa è cambiato, una delle ultime piazze di Saluzzo colma di verde, di platani per la precisione, è scomparsa per via di una “fantomatica malattia” che ha colpito quest’ultimi, portando l’amministrazione comunale addirittura ad optare per la loro potatura definitiva.



Ora, non venendo meno alla dovuta fiducia riposta nelle dichiarazioni del Sindaco e della Sua amministrazione, noi di Fratelli d’Italia circolo di Saluzzo, fervidi amanti del “green” e di uno spazio dove poter trovare refrigerio nelle prossime calde giornate estive, colti dalla “sindrome di San Tommaso” chiediamo di rendere pubblica la relazione dell’esperto/a che constata che le suddette piante fossero senza ogni ragionevole dubbio da abbattere.

Si tratterebbe di un atto di trasparenza, dovuto, che darebbe pace al grande numero di quesiti posto da buona parte dei cittadini di Saluzzo.



Matteo Peirone - Segretario di Fratelli d’Italia circolo di Saluzzo