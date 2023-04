Palazzo Saluzzo di Monterosso, ex istituto d’arte Bertoni, ospiterà l’agenzia formativa Cnos Fap

Palazzo Saluzzo di Monterosso, ex istituto d’arte Amleto Bertoni (in via San Giovanni, di fronte ai Giardini Baden Powel), chiuso da oltre una decina di anni, si aprirà per la prossima Mostra Nazionale dell’Artigianato, in programma dal 22 aprile al 1° maggio nell’ambito di "Start".

Vedrà artigiani e ditte dislocati al piano terreno dell’edificio, come a Casa Cavassa e sotto il porticato dell’antico palazzo comunale, mostrare il loro mestiere con l’esposizione di manufatti e opere.

Il palazzo ritorna a vivere. L’Amministrazione sta procedendo nella direzione del restauro, con una destinazione d’uso che è un ritorno alla dimensione scolastica dell’immobile. E’ stato infatti fino al 2012 sede dell'istituto d’arte "Amleto Bertoni", interpretando il lascito testamentario del padre dell’artigianato a cui è intitolato, istituto poi trasferito nella ex Caserma Musso nel Liceo Soleri-Bertoni.

Sarà la nuova sede dell’agenzia di formazione salesiana Cnos Fap di Saluzzo.

Per il progetto edilizio di recupero, dopo una prima valutazione dello stato dell’immobile, è stato dato un incarico di servizio che fornirà indicazioni tecniche sul progetto delle opere strutturali (capo gruppo di lavoro l’architetto Paolo Demarchi con l’ingegner Chiabrando), mentre la progettazione architettonica sarà curata dal settore Governo del Territorio del Comune (dirigente Flavio Tallone).

Nel prossimo Consiglio comunale, a fine mese, verrà firmata una convenzione con lo Cnos Fap che stabilirà una loro partecipazione nell’intervento di restauro e il risanamento.

Due milioni e mezzo di euro il costo complessivo dell’intervento, inserito nel programma triennale di lavori pubblici del Comune. Sono 1.250 metri quadrati di superficie coperta distribuiti su tre piani oltre a 900 mq di giardino.

La chiusura del cantiere dovrebbe avvenire entro 2024. L'istituto di formazione professionale salesiana trasferirà qui tutta la sua attività formativa saluzzese, sia quella di acconciatura ora nel fabbricato palazzo Solaro all’inizio di via Griselda, sia i corsi per panettieri e pasticceri. Corsi ospitati dal 2015 nell’ex Gianotti, dove fino al 1990 si sono formate generazioni di artigiani e falegnami saluzzesi, molti dei quali andati a bottega proprio da Amleto Bertoni, nella sua azienda che allora si trovava di fronte all’istituto, ex orfanotrofio.