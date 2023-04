Arriva a Cuneo il BALLO ANTI-AGE!

Oggi conosciamo Anna Ferrero che ci presenta una bella e importante NOVITA' per le donne con più di 55 anni di età.

C'è un modo per restare in forma, rimanere toniche, flessibili mantenendo un peso ideale senza dover andare in palestra tra pesi e macchine?

“Con il tempo, si sa, il corpo cambia. Passati i 50/60 anni cominciano i dolori, gli indolenzimenti e una decadenza generale che prosegue inesorabile, se non si corre ai ripari. Ecco perché fermare gli anni che passano è un po' il desiderio segreto di tutti. Bene, devi sapere che ora PUOI sentirti subito più giovane, più in forma, più serena e felice!” ci racconta Anna “… per le donne con più di 55 anni che desiderano tornare ad avere l'energia e la brillantezza di una volta… ma non amano la triste ginnastica antalgica è nato 𝗕𝗔𝗟𝗟𝗢 𝗔𝗡𝗧𝗜-𝗔𝗚𝗘”!

Adesso a Cuneo puoi frequentare al mattino e al pomeriggio dei corsi della durata di un'ora che ti permetteranno di dire finalmente:

STOP ai dolori articolari,

STOP alle tensioni muscolari,

STOP alla perdita di tono.

Frequentando BALLO ANTI AGE in un solo trimestre ti sentirai più agile, più tonica e attiva.

Le semplici coreografie di BALLO ANTI AGE® sono adatte anche a chi non ha mai ballato e ti consentiranno di:

migliorare il tuo benessere psicofisico;

eliminare rigidità ed indolenzimenti muscolari;

correggere problemi di glicemia, artrosi, eccesso di peso e insonnia;

mantenere più vivo e reattivo il cervello e le capacità cognitive;

mantenere e migliorare la propria capacità di coordinazione che naturalmente si deprime con l'avanzare dell'età.

𝗥𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗹𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧𝗔 𝗮 𝗕𝗔𝗟𝗟𝗢 𝗔𝗡𝗧𝗜-𝗔𝗚𝗘!

Il primo corso è andato Sold Out in brevissimo tempo.

Dalla prossima settimana, martedì 18 aprile, sono in programma i nuovi orari nelle giornate del martedì e giovedì:

mattino dalle 10:30 alle 11:30

pomeriggio dalle 17:00 alle 18:00

Le lezioni si tengono a Madonna dell’Olmo di Cuneo, in via della motorizzazione 52B.

E al mattino… la colazione dopo la lezione te la offriamo noi!

𝗜𝗻𝘃𝗶𝗮 𝗼𝗿𝗮 𝘂𝗻 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝘄𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 https://wa.me/393518535319 e richiedi la tua lezione gratuita di BALLO ANTI-AGE.

Per maggiori informazioni chiamare il 351-8535319.