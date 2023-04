“Note di Solidarietà”: la Filarmonica Bosconerese in concerto al Duomo di Cuneo

Questa grande serata di musica è stata organizzata dall’associazione La Cura nello Sguardo, che con il suo progetto “Note di solidarietà” porta in città l’armonico accordo tra la musica e la solidarietà. Per l’occasione, infatti, si potranno incontrare i volontari dell’associazione all’ingresso del Duomo con l’intento di distribuire le orchidee per la raccolta fondi per l’acquisto dell’ecografo portatile e il corso di formazione per il suo utilizzo. Un sentito ringraziamento va a Don Mauro Biodo della Diocesi di Cuneo per l’ospitalità che ha permesso di organizzare questo evento e di rendere l’ingresso Gratuito.