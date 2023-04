Alba Cheer: assistant coach, aperte le candidature

Il programma di formazione per assistant coach in vista dei Titans summer camp 2023 prenderà il via subito dopo le vacanze di Pasqua.

L'iniziativa è aperta agli atleti di almeno 14 anni iscritti ai team di Alba Cheer che desiderano rendersi disponibili per collaborare con i coach durante i camp estivi.

E’ richiesto un impegno serio, responsabile e costante, con una partecipazione ad almeno due settimane nel corso dell'intera stagione estiva; grazie alla partecipazione a questa attività si può ottenere il riconoscimento di crediti scolastici, oltre alla possibilità di essere successivamente coinvolti nelle attività della Palestra anche durante la regolare stagione sportiva.

Svolgendo l’attività di assistant coach si ricevono anche gadget dedicati e si ottiene la qualifica di testimonial del club, venendo coinvolti in iniziative promozionali.

Per approfondire al meglio i contenuti formativi che permettano di essere preparati, sono previsti quattro incontri in cui saranno analizzati aspetti teorici e pratici; questo il calendario: 21/4, 5/5, 19/5, 9/6 ore 20:30-22:00.

L'adesione degli interessati avviene contattando la segreteria della Palestra Titans entro il 15 aprile.