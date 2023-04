Tennis Pedona Borgo San Dalmazzo, riecco il progetto "Racchette in Classe"

Anche quest’anno il circolo Tennis Comunale Pedona di Borgo S. Dalmazzo, in collaborazione con il Team Tennis Warriors, ha avviato molteplici attività di carattere promozionale e agonistico.

Grazie al maestro Mellano A., dopo il successo ottenuto lo scorso anno, è stato riproposto nelle scuole Elementari e Medie della provincia di Cuneo il progetto ‘’RACCHETTE IN CLASSE” della Federazione Italiana Tennis.

Sono così aumentati gli Istituti coinvolti in questo progetto, completamente gratuito, che ha permesso di portare il gioco del tennis nelle scuole raggiungendo circa 2000 alunni.

Un ringraziamento alle maestre e ai professori degli istituti coinvolti nel progetto: Istituto Comprensivo Grandis di Borgo S. Dalmazzo, Istituto Comprensivo di Robilante, Istituto Comprensivo di Cervasca, Istituto comprensivo ‘’Lalla Romano” di Demonte, Istituto Comprensivo di Morozzo, Istituto Comprensivo Chiusa Pesio-Peveragno.

L’attività della scuola Tennis Pedona, che conta più di 120 atleti, prosegue con la partecipazione al FIT JUNIOR PROGRAM sia a squadre che individuale, nel quale partecipano gli allievi dai 8 ai 14 anni che già nelle prime due tappe hanno guadagnato alcune vittorie e buoni piazzamenti.

Per quanto riguarda invece l’attività agonistica dei giovani della scuola tennis, seguita dall’istruttore Chiaramello F., sono stati ottenuti già i primi risultati in alcuni tornei: un secondo posto per Moi Tommaso (Torneo u12 di Alba), un primo posto per Fenoglio Luca (Torneo u16 del Nord tennis) e un secondo posto di Riosa Elena (Torneo femminile di Lagnasco di quarta categoria). Anche gli adulti sono in piena attività, nella maschile con due squadre iscritte al torneo TPRA, mentre nel femminile la coppia Bedino Graziella e Nocita Donatella si sono aggiudicate la vittoria nel torneo di Lagnasco di doppio di quarta categoria e sempre Nocita Donatella prima classificata nel torneo individuale di 4 cat. allo Sporting di Mondovi.

Nel frattempo il T.C. Pedona, sempre in collaborazione con l’A.S.D. Tennis Warriors, si sta organizzando per la stagione estiva con programmi che prevedono attività mattutine e pomeridiane sia ludiche che agonistiche. Un’attività completa a 360 gradi quella del Tennis Pedona che segue l’entusiasmo e i risultati del movimento tennistico italiano di questo periodo.