A Savigliano la 'frutta da degustare': un’opportunità per scoprire il gusto della frutta

Mercoledì 19 aprile a Savigliano (alle 16.30 in palazzo Longis) si svolgerà un incontro dedicato alla degustazione di diverse varietà di mele, l’obiettivo è la sensibilizzazione dei cittadini consumatori all’inserimento della frutta nella dieta quotidiana oltre alla valorizzazione dei prodotti del territorio.



Verrà condotta una degustazione guidata da parte di assaggiatori dell’O.N.A.Frut, Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Frutta, con l’obiettivo di valutare le caratteristiche sensoriali di tre diverse varietà di mele: Golden, Fuji e Tessa. La degustazione sarà inoltre un’occasione per far conoscere ai consumatori le ricchezze del territorio e le proprietà organolettiche della frutta. Le varietà di mele proposte sono tutte coltivate nel cuneese.



Al termine della degustazione O.N.A.Frut guiderà i partecipanti all’individuazione delle principali differenze che contraddistinguono le diverse varietà di mela. L’evento è organizzato dall’Associazione Cibo e Territorio e dal Polo AGRIFOOD, in collaborazione con O.N.A.Frut e la Cooperativa Agricola Albifrutta.



L’iniziativa, che rientra nell’ambito del progetto FOODRIDE finanziato dal PSR Regione Piemonte Misura 16.1.1., si svolgerà presso il Palazzo Longis (Via Torre de’ Cavalli 5)

L’ingresso è gratuito, per maggiori info: 017143055 o info@poloagrifood.it