Al Caffè Letterario di Bra si legge “Unico indizio” di Salvatore Gargiulo

Per caso vi siete impressionati guardando serie tv tipo Criminal minds, CSI Miami, Night Stalker e Cold case? E allora segnatevi in rosso sangue il prossimo libro da leggere. Si intitola “Unico indizio” e l’autore è Salvatore Gargiulo, che ci promette un’immersione shelleyana nel lato più oscuro dell’umanità. Insomma, quel thriller che un po’ ti fa tremare, ma un po’ ti piace.



La trama ti prende come una droga e non ti molla più. Una donna e un uomo, per un caso fortuito, si incontrano nella metropolitana di Roma. Lui: Elia, investigatore privato. Lei: Asia, una fotografa professionista. Ad un certo punto, gli sguardi tra loro si fanno più lunghi per diverse ragioni. Asia si preoccupa della sua borsa fotografica; la stringe più forte al petto per la paura di essere derubata. Lui invece immagina di cadere nelle sue braccia.

Con il coraggio di Indiana Jones andiamo avanti a leggere. Il loro secondo incontro è di nuovo dovuto ad un caso involontario: si trovano entrambi in un distretto di polizia di Roma. Lei, pur con tutta la cautela che aveva verso la sua borsa fotografica, viene derubata da un ragazzo e sta quindi sporgendo una denuncia. Lui si trova nel distretto per salutare suo cugino poliziotto. Non potete immaginare la loro faccia pochi secondi dopo. Entrambi rimangono stupiti.



Uno strano modo di conoscere una donna, ma ha funzionato lo stesso. Si presentano e capiscono di essere entrambi di Napoli. Si lasciano con la promessa di incontrarsi una volta tornati nel capoluogo partenopeo. Ma nessuno dei due può immaginare che si troveranno in un vortice di guai. Spoiler: solo per stomaci forti.



E adesso qualche notizia sull’autore. Salvatore Gargiulo nasce nel 1958 a Napoli, ma è braidese d’adozione. All’età di quindici anni si appassiona alla fotografia, e negli anni diventa il suo lavoro. Il suo grande obiettivo era di emozionarsi per fare emozionare con le sue opere. Ha iniziato a leggere i grandi scrittori, come Fallaci, Faletti, Richard Castle, King e tanti altri.



Con la fantasia ha cominciato a viaggiare e ha messo in pratica la sua immaginazione visiva sullo scritto, invece che in una fotografia. Ha visto i suoi protagonisti come in un film, li ha ascoltati, ha visto le loro azioni, ha visto le loro smorfie ed è entrato nella loro storia. Nel 2010 inizia la sua seconda passione, scrivendo con entusiasmo racconti gialli e noir, dando vita ad una ricca bibliografia. Libri sicuramente consigliati e da leggere se volete assaggiare un po’ di terrore.