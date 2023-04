Grande festa a Govone per i 100 anni di Rita Cuniberto Ruella: “Mi mantengo giovane con la lettura e l’amore della famiglia”

Il 10 aprile 2023 Rita Cuniberto Ruella ha compiuto 100 anni a Govone: un traguardo festeggiato al ristorante, con l’affetto di tutta la famiglia, tra cui, i tre figli Giusto, Rosanna e Luciano, 5 nipoti e 6 pronipoti. Il segreto della longevità, come ci racconta chi le sta vicino, è innanzitutto la sua serenità, il suo ottimismo e la capacità di mantenere la mente attiva, giocando a carte o leggendo i libri della biblioteca. “Mi piace molto leggere, ma soprattutto mi mantiene giovane l’affetto dei nipoti e dei pronipoti”, le sue parole. La vecchiaia, per lei, ha rappresentato una svolta: “Dopo le fatiche di una vita in campagna, ora non ho più preoccupazioni e posso farmi coccolare”.

Un momento importante della sua giornata è la passeggiata quotidiana, a cui non rinuncia mai, ma è soprattutto l’affetto e gli stimoli dei pronipoti che le hanno permesso di essere recettiva e al passo con i tempi: usa abitualmente WhatsApp ed è molto attiva con lo smartphone. Un piccolo vizio sono i dolci, a cui non sa dire di no, ma il fisico risponde senza problemi. Il sindaco di Govone Elio Sorba le ha regalato dei fiori e una pergamena ricordo, mentre il governatore Alberto Cirio l’ha omaggiata con una targa e ha ribadito gli auguri con un post su Facebook: “Auguroni doppi cara Rita, di Pasqua e per questo straordinario traguardo”.