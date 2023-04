Volley giovanile: Savigliano sul podio Under 15 al “Pasqua sotto la rete”

Nonostante le festività pasquali, non si è fermata l’attività delle squadre giovanili del Volley Savigliano, impegnate nei giorni scorsi nel torneo internazionale “Pasqua sotto la rete”, organizzato il 6 e 7 aprile dal Volley Parella di Torino.

Il Curti Saffirio Volley Savigliano sale sul terzo gradino del podio in Under 15. Due giorni di emozioni per i ragazzi di Coach Bogliacini. Nella giornata di giovedì 6 aprile si è giocato il girone di qualificazione, nel quale i Saviglianesi, vincendo due gare su tre, si classificano secondi. Nella giornata successiva si sono disputati i quarti di finale, semifinali e finali. La Curti vince i quarti contro Volley San Paolo, esce sconfitta con onore contro Invicta Grosseto, una delle migliori realtà U15 regionali della Toscana, in semifinale e si aggiudica la finale 3°-4° posto contro Bergamo che a sorpresa aveva battuto i padroni di casa del Parella, primi del girone il giorno precedente.

Resta una finale entusiasmante e da cardiopalma per i ragazzi biancoblu, che in due set partono in sordina e sotto 19 - 24 recuperano entrambi i parziali vincendo ai vantaggi.

Questi i saviglianesi scesi in campo: Giraudo, Margaria, Boero, Fea, Marassi, Fissolo, Ambrogio, Mina, Fantino D'agostaro, Uka.Oltre all’Under 15, Savigliano ha partecipato alla rassegna sabauda anche con due formazioni Under 13.

Un'esperienza sicuramente positiva per i giovani biancoblu, che, affrontando squadre di un ottimo livello, hanno aumentato il loro bagaglio di esperienza. La squadra 2010 ha forse pagato di più il confronto e non sempre è riuscita ad esprimere il miglior gioco, pur uscendo con nuova consapevolezza.

Bene quella composta dai 2011 e 2012, che ha saputo mantenere alta la concentrazione, dimostrando un buon livello di crescita.

L’annata 2010 era composta da: Lacorte, Negro, Mollo, Mondino, Chialva, Ruatta. Quella del biennio 2011 e 2012, invece, da: Assalve, Cambiano, Catanzariti, Isoardi, Sannazzaro. Ad accompagnarle, i tecnici Federico Dimitri e Matteo Caula.

I prossimi appuntamenti

Serie C – Grandacar Volley Savigliano-Vbc Mondovì/Villanova (15 aprile, ore 19.30)

Under 13 – Vbc Mondovì/Villanova-Gabetti Volley Savigliano (15 aprile, ore 15)

Volley S3 – Concentramento a Busca (16 aprile, ore 14.30)