Il cordoglio di Cuneo Granda Volley e Lpm Mondovì per la morte di Julia Ituma: "Immensa tristezza"

La notizia della morte di Julia Ituma, giovane talento dell'Igor Gorgonzola Novara, ha scosso il mondo della pallavolo italiana e non solo.

L'opposto classe 2004 sarebbe precipitata da una finestra della stanza dell'hotel in cui soggiornava con il resto della squadra, ad Istanbul, dove si è giocata la gara di ritorno dei quarti di Champions League contro l’Eczacibasi.

Anche Cuneo Granda Volley ed Lpm Pallavolo Mondovì si sono unite al cordoglio, unanime nell'intero panorama pallavolistico, per la scomparsa della giocatrice di origini nigeriane.

LA NOTA DI CUNEO GRANDA VOLLEY

La Cuneo Granda Volley si unisce al dolore per la prematura scomparsa di Julia Ituma. Alla famiglia, alla società Igor Volley Novara e a tutti i suoi cari vanno le nostre più sentite condoglianze.

LA NOTA DELLA LPM PALLAVOLO MONDOVì

"Con immensa tristezza ci uniamo al dolore di tutto il movimento pallavolistico per la prematura scomparsa di Julia Ituma. Un grande lutto per la pallavolo italiana, ma soprattutto per la famiglia di questa giovanissima ragazza, un'atleta di alto livello e di grande prospettiva. Le più sentite condoglianze da parte di tutta Lpm pallavolo Mondovì."